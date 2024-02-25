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Маттео Берреттини эмоционально отреагировал на победу Паолини в Дубае

Бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини отреагировал на победу соотечественницы Ясмине Паолини на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В финале 26-я ракетка мира победила россиянку Анну Калинскую со счетом 4:6, 7:5, 7:5.

«Даааааааааааа», — подписал Берреттини свой пост в соцсетях с изображением Паолини с кубком в руках.

Также свои посты с поздравлениями разместили украинская теннисистка Марта Костюк и Даррен Кэхилл, тренер второй ракетки мира Янника Синнера.

«Я так рад за тебя!!!» — написала Костюк в своем аккаунте в соцсетях.

«Поздравляю, Ясмине! Блестящее выступление», — подписал свой пост Кэхилл.

Это третий титул Паолини в карьере и первый на турнирах WTA-1000. Также она стала третьей итальянской теннисисткой, одержавшей победу на соревнованиях этой категории.