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Видео: Рафаэль Надаль начал тренироваться на американском харде

Видео: Рафаэль Надаль начал тренироваться на американском харде
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал в социальных сетях видео с тренировки на американском харде.

«А вот и мы. В теннисном раю», — подписал видео Надаль.

В данный момент Надаль находится в штате Калифорния. Вскоре, 3 марта, он примет участие в выставочном матче, где сыграет с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира соотечественником Карлосом Алькарасом. Мероприятие пройдёт в Лас-Вегасе.

Уже к 6 марта Надаль вернётся в Калифорнию. Там, в Индиан-Уэллсе, начнётся турнир серии «Мастерс». Рафаэль выигрывал его трижды в карьере.

Напомним, 37-летний Надаль в последний раз выходил на корт на январском турнире в Брисбене. После этого он получил повреждение.

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