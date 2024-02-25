Мухова — о восстановлении: сейчас я занимаюсь делами, на которые обычно нет времени

10-я ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Мухова рассказала, как проходит её восстановление после операции на запястье.

«Понимаю, что какое-то время не смогу принимать участие в соревнованиях. Сейчас я стараюсь вести активный образ жизни, часто гуляю, провожу время с друзьями и с семьёй. Занимаюсь делами, на которые обычно нет времени, но не забываю и о восстановлении. Иногда могут нахлынуть негативные эмоции, но надолго они не задерживаются. Сделаю всё возможное, чтобы поскорее вновь выйти на корт», — написала теннисистка у себя в соцсетях.

Напомним, 27-летняя спортсменка не выходила на корт с US Open — 2023. Из-за травмы спортсменка была вынуждена сняться в том числе со своего первого Итогового турнира.