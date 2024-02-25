Томпсон: в детстве я часами бил мяч в стену и представлял, что играю с Маратом Сафиным

Австралийский теннисист Джордан Томпсон (40-я ракетка мира) рассказал, как представлял себя в матче против российского теннисиста Марата Сафина.

«Не знаю, мечтал ли я когда-нибудь о титулах, я просто хотел играть в теннис. В детстве я часами бил в стену на заднем дворе, представляя, что играю с лучшими игроками. Я представлял, что играю с Ллейтоном Хьюиттом, или Николаем Давыденко, или Маратом Сафиным. Я просто хотел играть», — приводит слова официальный сайт ATP.

Напомним, сегодня, 25 февраля, Томпсон выиграл титул на турнире ATP-250 в Лос-Кабосе. На пути к финалу он одержал победы над американцами Эрнесто Эскобедо (494), Эмилио Навой (146) и Алексом Михельсеном (74). Также австралиец сенсационно обыграл немца Александра Зверева (6) в полуфинале турнира. В решающем матче Томпсон одержал победу над норвежцем Каспером Руудом (12-я ракетка) — 6:3, 7:6 (7:4).