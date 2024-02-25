Хачанов: я стараюсь быть игроком больших матчей. Моя цель — выиграть ТБШ

17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов заявил о желании выиграть турнир «Большого шлема».

«Конечно, хочется выигрывать всё, но я стараюсь быть игроком больших матчей и больших турниров. Нужно уметь выдерживать долгое время на корте. Я знаю, когда я уступаю в счёте, я всё равно могу отыграться. Соперники помнят, что для того, чтобы меня обыграть, им придётся сыграть три очень хороших сета. Я не выиграл ни одного «Большого шлема», но в полуфиналах или четвертьфиналах проигрывал только очень сильным соперникам. Значит, что я очень близок. И моя цель остаётся прежней – попытаться выиграть «Большой шлем», – приводит слова Хачанова L’Équipe.

Напомним, Хачанов обыграл Меншика в финальном матче турнира категории АТР-250 и завоевал свой шестой одиночный титул в карьере. И финальный, и полуфинальный матчи Хачанова не обошлись без тай-брейка. Закончились они оба с весьма редким счётом 14:12.