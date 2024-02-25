Синнер: я поеду в Париж на Олимпиаду, чтобы попытаться завоевать медаль

Итальянский теннисист Янник Синнер, третья ракетка мира и чемпион Australian Open в 2024 году, поделился мнением об участии в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже (Франция) в 2024 году. Соревнования пройдут на кортах грунтового турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос».

«Приятно думать о том, что я стану частью этого события. Я поеду в Париж, чтобы попытаться завоевать медаль. Но ещё важно, что для моего будущего мне необходимо познакомиться с новыми спортсменами, у которых новые методы работы, мне нужно получить больше информации, потому что там будут сильнейшие игроки», — приводит слова теннисиста OA Sport со ссылкой на Sportmediaset.

Также Синнер отметил важность «Мастерса» в Риме (Италия) и Уимблдона в текущем сезоне: «В 2023 году, несмотря на хороший старт, у меня сложился плохой турнир в Риме. В этом сезоне надеюсь поднять свой уровень. Это прекрасное событие, самое лучшее — играть перед таким количеством болельщиков: когда выходишь на корт, слышишь красивый рёв трибун, кажется, будто собралось 50 тысяч человек. Грунт — покрытие, на котором мне нужно совершенствоваться более всего, но уверен, что смогу на нём хорошо сыграть.

Что касается Уимблдона… Это вызов, это совершенно иное покрытие, отличающееся от других. С травой нужно подружиться, потому что она иногда плохо позволяет прыгать, иногда заставляет тебя скользить».