Энди Маррей рассказал, что он хотел бы изменить в системе тура ATP

Британский теннисист Энди Маррей, двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде и трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», рассказал, что он хотел бы изменить в системе тура ATP.

«Пожалуй главное, чтобы я поменял, — это расписание. Если бы я мог делать всё, что захочу, и не было бы никаких контрактов, которые могли бы помешать мне изменить расписание, я бы, конечно, многое изменил.

Я бы точно добавил по одному «Мастерсу» на траве, на Ближнем Востоке и в Южной Америке на грунте. Мне кажется, что южноамериканская серия турниров славится немного негативной репутацией у некоторых людей, но если вы посмотрите матчи там, то атмосфера будет просто невероятной. Там любят теннис. Но порой там не удается собрать лучших игроков из-за покрытия, времени года и тому подобных вещей, но я считаю, что они заслуживают того, чтобы иметь турнир такого уровня, потому что этот вид спорта там очень популярен и они хорошо поддерживают все соревнования.

Также, на мой взгляд, межсезонье должно быть длиннее. Я не знаю, хотел бы я вводить ограничения на выставочные турниры. Однако мне кажется, что иногда игроки немного лицемерят по поводу теннисного расписания, мол, оно слишком длинное, а потом в межсезонье они летают по всему миру, чтобы играть на выставках. Это конечно их выбор, но это кажется лицемерием, потому что они не обязаны играть на выставочных турнирах. И они не обязаны играть на всех турнирах ATP-тура — они могут решить не приезжать в Дубай или не играть в Индиан-Уэллсе. Да, это может повредить их рейтингу, но они могут решить пропустить эти соревнования. Так что да, я бы хотел, чтобы межсезонье было длиннее.

Мы видим, что выставочных мероприятий становится всё больше, и они уже появляются даже в разгар сезона. Лучшие игроки мира имеют возможность играть на выставочных мероприятиях, где они зарабатывают много денег, но у остальных игроков такой возможности нет, и кто должен чувствовать себя более… Что ж, игроки, которые находятся на вершине рейтинга, зарабатывают много денег за счёт призовых, рекламных контрактов, гонораров за выступления и всего остального, а также за счёт выставок. Игроки, занимающие более низкие места, очевидно, не получают таких возможностей. Поэтому им нужно больше турниров, потому что это шанс заработать больше денег. Так что в этом должен быть определенный баланс.

Теннис сейчас находится в сложном положении, потому что, по-моему, никто не знает, что будет дальше. Я знаю, что есть проблемы между Tennis Australia и ATP, между «Шлемами», ATP и WTA. Очевидно, что обсуждаются вопросы сотрудничества с Саудовской Аравией — кто будет работать с ними и как это будет выглядеть? Будет ли это один турнир, который пройдет там? Будет ли это несколько турниров? Будет ли это что-то вроде «премиум супертура», который «мэйджоры» создадут совместно с Саудовской Аравией? Я не знаю. Я не знаю, как это будет выглядеть.

Каждый заботится о своих интересах, и это не всегда хорошо для спорта. Все немного ссорятся друг с другом, и было бы гораздо проще, если бы все работали вместе на общее благо. И я не знаю. Я надеюсь, что АТР и WTA когда-то объединятся, но я бы сказал, что это маловероятно», — приводит слова спортсмена The National News.