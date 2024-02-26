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Себастьян Баэс стал победителем турнира в Рио-де-Жанейро

Себастьян Баэс стал победителем турнира в Рио-де-Жанейро
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Представитель Аргентины Себастьян Баэс стал победителем турнира в Рио-де-Жанейро. В решающем матче турнира он обыграл соотечественника Мариано Навоне со счётом 6:2, 6:1.

Рио-де-Жанейро. Финал
25 февраля 2024, воскресенье. 23:40 МСК
Себастьян Баэс
30
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Мариано Навоне
113
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне

Продолжительность встречи составила 1 часа 24 минуты. За это время Баэс сделал две подачи навылет и реализовал 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету Навоне одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

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