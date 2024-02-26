Себастьян Баэс стал победителем турнира в Рио-де-Жанейро
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Представитель Аргентины Себастьян Баэс стал победителем турнира в Рио-де-Жанейро. В решающем матче турнира он обыграл соотечественника Мариано Навоне со счётом 6:2, 6:1.
Рио-де-Жанейро. Финал
25 февраля 2024, воскресенье. 23:40 МСК
30
Себастьян Баэс
С. Баэс
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|1
113
Мариано Навоне
М. Навоне
Продолжительность встречи составила 1 часа 24 минуты. За это время Баэс сделал две подачи навылет и реализовал 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету Навоне одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
Комментарии
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