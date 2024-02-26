Андреа Петкович: боюсь, что у Елены Рыбакиной сложится репутация как у Гарри Кейна

Бывшая немецкая теннисистка, экс девятая ракетка мира Андреа Петкович высказалась о казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной. Петкович подчеркнула, что не хотела бы, чтобы у Рыбакиной сложилась репутация как у английского футболиста «Баварии» Гарри Кейна, которого считают неэффективным в самых важных матчах.

«Я боюсь, что у Рыбакиной будет такая же ситуация, как у Гарри Кейна. Я уже говорила раньше, что Гарри — потрясающий футболист, я его обожаю. Он забивает множество голов, сейчас играет в Германии, и я слежу за ним. То же самое он делал в Англии. Он отличный бомбардир, но, когда дело доходит до важных игр, он просто не может забить, он упускает отличные моменты. Из-за этого у него такая репутация. Надеюсь, что с Рыбакиной такого не произойдёт», — сказала Петкович в подкасте Rennae Stubbs Tennis Podcast.