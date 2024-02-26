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Хачанов поднялся на 10 пунктов в Чемпионской гонке ATP после победы в Дубае

Российский теннисист Карен Хачанов, ставший победителем турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ), переместился вверх на 10 пунктов обновлённого рейтинга Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Другой российский теннисист, Андрей Рублёв, поднялся вверх на одно место и находится на пятой позиции в Чемпионской гонке. Лидирующая четвёрка осталась без изменений.

Чемпионская гонка ATP

1. Янник Синнер (Италия) — 2500 очков.

2. Даниил Медведев (Россия) — 1300.

3. Александр Зверев (Германия) — 1235.

4. Новак Джокович (Сербия) — 860.

5 (+1). Андрей Рублёв (Россия) — 800.

6 (-1). Алекс де Минор (Австралия) — 795.

7 (+30). Себастьян Баэс (Аргентина) — 750.

8 (-1). Григор Димитров (Болгария) — 715.

9 (-1). Хуберт Хуркач (Польша) — 700.

10 (-1). Тейлор Фритц (США) — 695…

12 (+10). Карен Хачанов (Россия) — 550…

99. Павел Котов (Россия) — 125.