Хачанов поднялся на 10 пунктов в Чемпионской гонке ATP после победы в Дубае

Российский теннисист Карен Хачанов, ставший победителем турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ), переместился вверх на 10 пунктов обновлённого рейтинга Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Другой российский теннисист, Андрей Рублёв, поднялся вверх на одно место и находится на пятой позиции в Чемпионской гонке. Лидирующая четвёрка осталась без изменений.
Чемпионская гонка ATP
1. Янник Синнер (Италия) — 2500 очков.
2. Даниил Медведев (Россия) — 1300.
3. Александр Зверев (Германия) — 1235.
4. Новак Джокович (Сербия) — 860.
5 (+1). Андрей Рублёв (Россия) — 800.
6 (-1). Алекс де Минор (Австралия) — 795.
7 (+30). Себастьян Баэс (Аргентина) — 750.
8 (-1). Григор Димитров (Болгария) — 715.
9 (-1). Хуберт Хуркач (Польша) — 700.
10 (-1). Тейлор Фритц (США) — 695…
12 (+10). Карен Хачанов (Россия) — 550…
99. Павел Котов (Россия) — 125.