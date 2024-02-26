Алькарас: если бы не выиграл турнир ATP-500 в Лондоне, не стал бы чемпионом Уимблдона

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что без победы на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне в июне 2023 года не смог бы выиграть Уимблдон.

«Было здорово выиграть турнир в Лондоне. Это был первый титул на траве, он был действительно особенным. Я бы сказал, что если бы не выиграл это турнир, то не смог бы одержать победу на Уимблдоне. Это была важная победа для меня. Думаю, мой стиль игры хорошо подходит для травяного покрытия. Мне нравится играть агрессивно и напористо», — приводит слова Алькараса пресс-служба LTA.

Напомним, в финале турнира ATP-500 в Лондоне Алькарас обыграл австралийца Алекса де Минора. Менее чем через месяц испанский теннисист одержал победу на Уимблдоне. В финале Алькарас одолел сербского спортсмена Новака Джоковича.