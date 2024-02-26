Хуркач: удивительно, каких высот Свёнтек достигла в карьере, а ведь она ещё так молода

Восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач поделился мнением о соотечественнице, первой ракетке мира Иге Свёнтек.

«Ига — потрясающий человек и теннисистка. Удивительно, каких высот она достигла в карьере, а ведь она ещё так молода. Мы надеемся, что наши выступления и наша страсть к теннису будут вдохновлять всё больше маленьких детей в Польше. Надеюсь, они сами будут наслаждаться этим видом спорта», — приводит слова Хуркача Khaleej Times.

Напомним, 22-летняя Ига Свёнтек является победительницей четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. На счету польской спортсменки и действующего лидера мирового рейтинга три победы на Открытом чемпионате Франции (2020, 2022, 2023) и победа на US Open в 2022 году.