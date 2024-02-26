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Феррер: если у Надаля не будет травм, он будет конкурентоспособен

Феррер: если у Надаля не будет травм, он будет конкурентоспособен
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Бывший испанский теннисист, экс третья ракетка мира и финалист «Ролан Гаррос» -2013 Давид Феррер выразил мнение, что испанец Рафаэль Надаль может навязать конкуренцию в туре и в следующем сезоне, если у него не будет травм.

«Если у Рафы не будет физических травм и проблем, я убеждён, что он будет конкурентоспособен. Уже в первую неделю года в Брисбене он показал, что находится на высоком уровне после такой внушительной паузы. Если у него не будет травм, он будет готов бороться и, следовательно, будет выступать ещё сезон. Нужно немного подождать и посмотреть, как Рафа выступит на турнире в Индиан-Уэллсе, а затем на грунте. Очень важно увидеть, как он себя чувствует», — приводит слова Феррера Marca.

Напомним, 37-летний Надаль в последний раз выходил на корт на январском турнире в Брисбене. После этого он получил повреждение.

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