Ига Свёнтек номинирована на приз лучшей спортсменке года по версии Laureus

Первая ракетка мира 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек попала в номинацию «Спортсменка года» по версии Laureus World Sports, сообщается на официальном сайте премии.

Помимо Иги Свёнтек, в этой номинации представлены футболистка сборной Испании Айтана Бонмати, ямайская бегунья Шерика Джексон, кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон, американская бегунья Ша’Карри Ричардсон и горнолыжница из США Микаэла Шиффрин.

Напомним, в прошлом сезоне Ига Свёнтек стала победительницей Открытого чемпионата Франции, а также вернула себе первое место в мировом рейтинге после победы на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).

Церемония вручения наград Laureus World Sports Awards 2024 пройдёт 22 апреля в Мадриде (Испания).