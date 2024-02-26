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Гауфф и Беллингем — претенденты на премию Laureus в номинации «Прорыв года»

Третья ракетка мира 19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф и 20-летний футболист «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем попали в номинацию «Прорыв года» по версии Laureus World Sports, сообщается на официальном сайте премии.

Помимо Гауфф и Беллингема, в номинации представлены колумбийская футболистка «Реала» Линда Кайседо, китайский пловец Цинь Хайян, британский легкоатлет Джош Керр и испанская футболистка «Барселоны» Сальма Паральюэло.

Гауфф в прошлом сезоне впервые стала чемпионкой турнира «Большого шлема», обыграв белорусскую теннисистку Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата США. Беллингем перешёл в мадридский «Реал» и стал обладателем награды Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту.

Церемония вручения наград Laureus World Sports Awards 2024 пройдёт 22 апреля в Мадриде (Испания).