Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв — Чжан Чжичжэнь: текстовая трансляция матча 1-го круга турнира в Дубае

Андрей Рублёв — Чжан Чжичжэнь: текстовая трансляция матча 1-го круга турнира в Дубае
Комментарии

Сегодня, 26 февраля, состоится матч первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем Китая Чжан Чжичжэнем (46-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не раньше 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Чжан Чжичжэнь в первом круге турнира в Дубае.

Дубай (м). 1-й круг
26 февраля 2024, понедельник. 18:00 МСК
Чжан Чжичжэнь
46
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

По личным встречам со счётом 1-0 ведёт Рублёв. Андрей выиграл во втором круге турнира в Астане в 2022 году, когда был пятым сеяным, а Чжан пробился через квалификацию.

В следующем раунде соревнований победитель этой встречи сыграет с лучшим в паре Лоренцо Музетти (Италия) — Артур Казо (Франция).

Материалы по теме
Рублёв: для меня быть неуверенным — нормальное и комфортное состояние
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android