Андрей Рублёв — Чжан Чжичжэнь: текстовая трансляция матча 1-го круга турнира в Дубае

Сегодня, 26 февраля, состоится матч первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем Китая Чжан Чжичжэнем (46-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не раньше 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Чжан Чжичжэнь в первом круге турнира в Дубае.

По личным встречам со счётом 1-0 ведёт Рублёв. Андрей выиграл во втором круге турнира в Астане в 2022 году, когда был пятым сеяным, а Чжан пробился через квалификацию.

В следующем раунде соревнований победитель этой встречи сыграет с лучшим в паре Лоренцо Музетти (Италия) — Артур Казо (Франция).