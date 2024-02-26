Андрей Рублёв — Чжан Чжичжэнь: текстовая трансляция матча 1-го круга турнира в Дубае
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Сегодня, 26 февраля, состоится матч первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем Китая Чжан Чжичжэнем (46-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не раньше 18:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Чжан Чжичжэнь в первом круге турнира в Дубае.
Дубай (м). 1-й круг
26 февраля 2024, понедельник. 18:00 МСК
46
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Не начался
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5
Андрей Рублёв
А. Рублёв
По личным встречам со счётом 1-0 ведёт Рублёв. Андрей выиграл во втором круге турнира в Астане в 2022 году, когда был пятым сеяным, а Чжан пробился через квалификацию.
В следующем раунде соревнований победитель этой встречи сыграет с лучшим в паре Лоренцо Музетти (Италия) — Артур Казо (Франция).
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