Елена Веснина пропустит турниры в Индиан-Уэллсе и Майами из-за травмы ахилла

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина сообщила, что не примет участия в турнирах категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе и Майами.

«Была на углублённом медицинском обследовании для профессиональных спортсменов, сделали УЗИ и выявили, что в ахилловом сухожилии опять воспаление началось. Думала, ничего особенного, а играю с болью уже пятый день. Плюс ещё простуда добавилась. Так что не вернусь в Майами и Индиан-Уэллс. Начну со сборов и, надеюсь, плавно и грамотно войду в грунтовую часть сезона», — приводит слова спортсменки телеграм-канал «Теннисология».

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта, а Miami Open — 2024 будет проведён с 19 по 30 марта.

37-летняя теннисистка объявила о возвращении в теннисный тур 28 декабря 2023 года. На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио Веснина завоевала серебряную награду в миксте, её партнером был Аслан Карацев. После выступления на Олимпиаде спортсменка ни разу не выходила на корт.