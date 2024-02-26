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Синнер — о повышенном внимании СМИ: успех не изменил меня как человека

Синнер — о повышенном внимании СМИ: успех не изменил меня как человека
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Итальянский теннисист Янник Синнер, третья ракетка мира и чемпион Australian Open — 2024, поделился мнением о повышенном внимании СМИ в свете последних успехов.

«Это часть игры, и это хорошо, потому что это означает, что я показываю отличные результаты на корте. Однако успех не изменил меня как человека. Конечно, я люблю побеждать, но я знаю, как важна жизнь вне корта: как дела у семьи, близких мне людей, в конце концов, это единственное, что имеет значение», — приводит слова Синнера Sportmediaset.it.

Напомним, сейчас Синнер занимает третью строчку в рейтинге ATP, имея в активе 8270 очков. На первом месте расположился серб Новак Джокович (9855), вторая позиция у испанца Карлоса Алькараса (9105).

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