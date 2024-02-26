Карен Хачанов опубликовал трогательные фото сыновей с трофеем за победу в Дохе

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в социальных сетях трогательные фото с детьми.

Хачанов привёз домой (семья теннисиста проживает в Дубае (ОАЭ)) новый трофей (он выполнен в форме сокола). У Карена и его жены Вероники двое сыновей Давид и Микаэль, они и запечатлены на фото.

«Сокол дома!» — подписал фото Хачанов.

Фото: из личного архива Карена Хачанова

Фото: из личного архива Карена Хачанова

Напомним, в субботу, 24 февраля, Хачанов стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). В финале соревнований он со счётом 7:6 (14:12), 6:4 обыграл 18-летнего чеха Якуба Меншика. В основной сетке россиянин также обыграл венгра Фабиана Марожана, финна Эмиля Руусувуори и австралийца Алексея Попырина.