Котов — о матче с Кордой: был шанс получить две «баранки», слава богу, выиграл два гейма

Российский теннисист Павел Котов, занимающий 63-е место в рейтинге ATP, прокомментировал поражение от американца Себастьяна Корды в матче первого круга турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

«С самого утра, когда проснулся, не очень хорошо себя чувствовал, но я списал это на акклиматизацию. Но я пытался показать на корте что мог, но не получалось ничего. Наверное, один из моих самых быстрых матчей, которые я проигрывал. Когда первый сет проиграл 0:6, потом подумал, что есть реальный шанс получить две «баранки», но, слава богу, два гейма выиграть сумел.

Никто не застрахован от таких матчей. Бывают дни, когда ничего не получается и хочется уйти с корта, не доигрывая матч. Сегодня я доиграл, но после первого сета было желание сняться и уйти. Но постарался хоть как-то добороться. Я вообще фанат вселенной Гарри Поттера, но, боюсь, сегодня никакое заклинание не помогло бы. Буду просто тренироваться и готовиться к турнирам, чтобы больше таких матчей не было», — приводит слова Котова ТАСС.

Напомним, встреча продолжалась 55 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:2 в пользу американского теннисиста.