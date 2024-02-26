Андрей Рублёв сравнял счёт матча с Чжичжэнем в 1-м круге турнира в Дубае

Завершился второй сет матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, пятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва в первом круге турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Напомним, соперником Рублёва на старте стал 46-я ракетка мира китаец Чжан Чжичжэнь.
Второй сет со счётом 6:2 взял Рублёв, тем самым сравняв счёт поединка (первая партия осталась за Чжичжэнем (7:6 (7:4)). Во втором сете Андрею удалось реализовать два заработанных брейк-пойнта, его сопернику — ни одного.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Чжан Чжичжэнь в первом круге турнира в Дубае.
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
Счёт личных встреч теннисистов — 1-0 в пользу Рублёва. Андрей обыгрывал Чжана во втором круге турнира в Астане-2022, когда был пятым сеяным, а Чжан пробился в основную сетку через квалификацию.
Победитель матча Рублёв — Чжичжэнь во втором круге сразится либо с итальянцем Лоренцо Сонего, либо с французом Артуром Казо (Q).
- 26 февраля 2024
-
20:13
-
19:35
-
19:32
-
19:21
-
19:08
-
18:46
-
18:34
-
18:11
-
18:09
-
17:57
-
17:53
-
16:44
-
15:48
-
15:41
-
15:14
-
14:59
-
14:44
-
14:17
-
13:25
-
12:49
-
12:34
-
12:09
-
11:38
-
11:24
-
10:27
-
09:59
-
09:53
-
09:42
-
09:37
-
02:21
-
01:08
-
00:36
-
00:30
- 25 февраля 2024
-
23:11
-
22:20