Андрей Рублёв сравнял счёт матча с Чжичжэнем в 1-м круге турнира в Дубае

Завершился второй сет матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, пятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва в первом круге турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Напомним, соперником Рублёва на старте стал 46-я ракетка мира китаец Чжан Чжичжэнь.

Второй сет со счётом 6:2 взял Рублёв, тем самым сравняв счёт поединка (первая партия осталась за Чжичжэнем (7:6 (7:4)). Во втором сете Андрею удалось реализовать два заработанных брейк-пойнта, его сопернику — ни одного.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Чжан Чжичжэнь в первом круге турнира в Дубае.

Счёт личных встреч теннисистов — 1-0 в пользу Рублёва. Андрей обыгрывал Чжана во втором круге турнира в Астане-2022, когда был пятым сеяным, а Чжан пробился в основную сетку через квалификацию.

Победитель матча Рублёв — Чжичжэнь во втором круге сразится либо с итальянцем Лоренцо Сонего, либо с французом Артуром Казо (Q).