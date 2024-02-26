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«Не так много игроков добились этого». Маррей — о 500-й победе на харде

«Не так много игроков добились этого». Маррей — о 500-й победе на харде
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Британский теннисист Энди Маррей, трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» и двукратный олимпийский чемпион высказался о 500-й победе на харде, которую он одержал сегодня со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:3. Матч проходил на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) против бывшей 10-й ракетки мира, канадского теннисиста Дениса Шаповалова.

Дубай (м). 1-й круг
26 февраля 2024, понедельник. 15:35 МСК
Денис Шаповалов
120
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 3
4 		7 7 6
         
Энди Маррей
67
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей

«Это неплохо. Очевидно, что хард-корт был отличным покрытием для меня на протяжении многих лет, а 500 матчей — это много, так что я очень горжусь этим. Не так много игроков сделали это, так что здорово добраться до 500 до того, как я закончу», — сказал Маррей о своём достижении в интервью на корте.

Напомним, обыграв Дениса Шаповалова, Энди Маррей одержал лишь вторую победу в 2024 году. Следующим соперником британского теннисиста в Дубае станет победитель французского противостояния Гаэль Монфис (WC) — Уго Умбер (5).

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