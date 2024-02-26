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Андрей Рублёв пробился во второй круг турнира ATP-500 в Дубае

Андрей Рублёв пробился во второй круг турнира ATP-500 в Дубае
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составил $ 2 941 785.

В матче первого круга Рублёв (2) со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:4 обыграл 46-ю ракетку мира, представителя Китая Чжана Чжичжэня. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 52 минуты.

Дубай (м). 1-й круг
26 февраля 2024, понедельник. 18:25 МСК
Чжан Чжичжэнь
46
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 4 		6 6
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

В рамках встречи Рублёв 18 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Чжичжэня 17 эйсов, две двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

Во втором круге Дубая Рублёв сразится либо с итальянцем Лоренцо Музетти, либо с французом Артуром Казо (Q).

Соревнования в Дубае продлятся до 2 марта. Посев турнира возглавил чемпион US Open — 2021 россиянин Даниил Медведев.

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