Андрей Рублёв пробился во второй круг турнира ATP-500 в Дубае

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составил $ 2 941 785.
В матче первого круга Рублёв (2) со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:4 обыграл 46-ю ракетку мира, представителя Китая Чжана Чжичжэня. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 52 минуты.
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В рамках встречи Рублёв 18 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Чжичжэня 17 эйсов, две двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.
Во втором круге Дубая Рублёв сразится либо с итальянцем Лоренцо Музетти, либо с французом Артуром Казо (Q).
Соревнования в Дубае продлятся до 2 марта. Посев турнира возглавил чемпион US Open — 2021 россиянин Даниил Медведев.
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