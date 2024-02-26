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Даниил Медведев признался, что легко пережил поражение от Синнера в финале Australian Open

Даниил Медведев признался, что легко пережил поражение от Синнера в финале Australian Open
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ответил, тяжело ли ему далось поражение в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Напомним, в финале Australian Open – 2024 Медведев (3) со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6 уступил на тот момент четвёртой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру (4).

«Честно говоря, пережить это было довольно легко. Как я сказал после матча, мне казалось, что это будет легко, потому что я провёл отличный турнир и хорошо сыграл в финале», — приводит слова Медведева Yahoo.Sports.

При этом Медведев признался, что «всё ещё разочарован» тем, как проиграл финал AO Рафаэлю Надалю в 2022 году. Тогда Медведев также имел преимущество в два выигранных сета, но упустил победу.

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