Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Энди Маррей выиграл 500-й матч на харде. Это 5-й показатель в Открытой эре

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей одержал 500-ю победу на турнирах ATP, которые проходят на хард-кортах.

Это произошло на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче первого круга Маррей 4:6, 7:6 (7:5), 6:3 обыграл бывшую 10-ю ракетку мира, 24-летнего канадца Дениса Шаповалова.

Интересно, что в Открытой эре лишь четыре теннисиста выигрывали на харде больше матчей, чем Энди. Это:

Роджер Федерер (Швейцария) – 783 матча.

Новак Джокович (Сербия) – 700.

Андре Агасси (США) – 592.

Рафаэль Надаль (Испания) – 518.

Следующим соперником Маррея в Дубае станет победитель французского противостояния Гаэль Монфис (WC) — Уго Умбер (5).