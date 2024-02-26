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Даниил Медведев рассказал, что в своём подходе к теннису хочет улучшить в 2024 году

Даниил Медведев рассказал, что в своём подходе к теннису хочет улучшить в 2024 году
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев признался, что прилетел на турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ) в абсолютно другом состоянии, если сравнивать прошлый год, который принёс ему титул.

Тогда, по словам Медведева, он начал переориентацию своего подхода из-за ряда некачественных результатов на ТБШ, в частности, раннего вылета с AO-2023 (3-й круг).

«На других турнирах, не считая «Шлемов», мне не удавалось найти в себе тот внутренний огонь, который необходим для побед, ведь вы постоянно противостоите лучшим в мире. Это то, над чем я хочу поработать в этом году. Я хочу улучшить способность выкладываться на 100% на таких турнирах, как «Большие шлемы», но в то же время иметь достаточно топлива и на другие соревнования. Начну с завтра, на турнире в Дубае», — приводит слова Медведева Yahoo.Sports.

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