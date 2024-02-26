Даниил Медведев: Жиль Симон хорошо разбирается в теннисе. Это видно

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему сделал выбор в пользу бывшей шестой ракетки мира француза Жиля Симона, когда выбирал, кем пополнить свою команду.

Отметим, что сам Симон совсем недавно, в конце прошлого года завершил профессиональную карьеру. К слову, статистика личных встреч (с 2017 по 2022 год) Медведева с новоиспечённым членом команды — 3-1 в пользу Жиля. Даниил одержал единственную победу (7:5, 6:4) в их последнем матче, который состоялся в 2022 году на турнире в Хертогенбосхе.

«Я держал в голове Жиля Симона по разным причинам. Он хорошо разбирается в теннисе. Это видно. У него получалось обыгрывать меня и заставлять чувствовать себя на корте не лучшим образом.

Вместе с Жилем мы смогли обсудить, что он делал, чтобы у меня были проблемы, и что мы можем сделать на тренировках, чтобы проработать эти слабые места. Пока мне это очень нравится. У нас немного схожий менталитет. Мы легко нашли общий язык», — приводит слова Медведева Yahoo.Sports.