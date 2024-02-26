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Андрей Рублёв рассказал, что помогло ему переломить ход матча с Чжичжэнем в Дубае

Андрей Рублёв рассказал, что помогло ему переломить ход матча с Чжичжэнем в Дубае
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал успешный старт на турнире ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Напомним, в матче первого круга Рублёв (2) со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:4 обыграл 46-ю ракетку мира, представителя Китая Чжана Чжичжэня.

«Я счастлив, потому что условия были очень тяжёлыми. В первом сете соперник играл потрясающе. Он совсем не промахивался на подаче, подавал за 220, и было очень сложно возвращать мячи и что-то придумывать на его подаче. Я счастлив, что смог остаться в игре, и как только у меня появился шанс во втором сете, я им воспользовался. Потом у меня был ещё один шанс в третьем сете, его я тоже не упустил. Соперник играл так, словно ему нечего было терять — очень хорошо, сильно.

Поддержка болельщиков мне очень помогла. После первого сета я был ментально подавлен. Но я слышал, как болельщики меня поддерживают, кричат в мою сторону, и я решил, что надо постараться. Это помогло мне переломить ход матча», — сказал Рублёв в интервью на корте.

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