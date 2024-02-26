Турнир в Дохе, который выиграл Хачанов, получит категорию ATP-500 в 2025 году

Карим Алами, бывший марокканский теннисист и победитель трёх турниров в одиночном разряде, а ныне — директор турнира ATP-250 в Дохе, прошедшего с 19 по 24 февраля, сообщил, что в 2025 году турнир получит категорию ATP-500.

«У нас есть желание и средства, чтобы стать турниром категории ATP-500, после чего мы улучшим всю инфраструктуру. Не столько количество кортов, я думаю, в этом смысле у нас уже достаточно всего, но мы действительно улучшим медицинское обслуживание и места для игроков, которые в наше время обычно путешествуют с командой из пяти или шести человек», — приводит слова Алами Il Tennis Italiano.

По словам бывшего марокканского теннисиста, настоящая мечта турнира состоит в том, чтобы достичь статуса Masters-1000, тем самым зарекомендовав себя как самая знаковая остановка тура по Саудовской Аравии.

«Я думаю, это очень позитивно, что Саудовская Аравия движется и проявляет интерес к теннису, думаю, что они могут помочь создать гораздо более важный и сплочённый азиатский тур, чем тот, который у нас есть сейчас», — добавил Алами.

Напомним, в субботу, 24 февраля, Карен Хачанов стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Дохе. В титульной встрече российский теннисист обыграл 18-летнего чеха Якуба Меншика со счётом 7:6 (14:12), 6:4.