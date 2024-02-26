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Видеообзор нервной победы Рублёва на старте турнира в Дубае

Видеообзор нервной победы Рублёва на старте турнира в Дубае
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составил $ 2 941 785.

В матче первого круга Рублёв (2) со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:4 обыграл 46-ю ракетку мира, представителя Китая Чжана Чжичжэня. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 52 минуты. Рублёв 18 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Чжичжэня 17 эйсов, две двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данного поединка.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP

Во втором круге Дубая Рублёв сразится либо с итальянцем Лоренцо Музетти, либо с французом Артуром Казо (Q).

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