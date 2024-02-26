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Муратоглу: форхенд Федерера, как по мне, не входит даже в двойку лучших за всё время

Муратоглу: форхенд Федерера, как по мне, не входит даже в двойку лучших за всё время
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Известный теннисный менеджер, бывший тренер легендарной американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу сделал спорное заявление касательно уникальности форхенда 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера.

«Что больше всего выделялось в форхенде Роджера, так это его способность отнимать у соперника время с помощью этого удара и при этом забивать невероятное количество виннерсов, многие из них – вторым ударом после подачи. Это может показаться странным, но форхенд Федерера, на мой взгляд, не входит даже в двойку лучших за всё время», — сказал Муратоглу в своих социальных сетях.

Следом Муратоглу, в числе прочего, представил свою тройку лучших форхендов в истории. Удар справа Федерера оказался у него лишь на третьем месте, после форхендов Рафаэля Надаля и Фернандо Гонсалеса.

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