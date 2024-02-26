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Хуберт Хуркач одолел Штруффа и вышел в 1/8 финала турнира в Дубае

Хуберт Хуркач одолел Штруффа и вышел в 1/8 финала турнира в Дубае
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Восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

В матче 1/16 финала Хуркач со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 7:6 (8:6) обыграл 25-ю ракетку мира немца Ян-Леннарда Штруффа. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 39 минут.

Дубай (м). 1-й круг
26 февраля 2024, понедельник. 20:35 МСК
Хуберт Хуркач
8
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 4 7 8
6 5 		7 7 6 6
         
Ян-Леннард Штруфф
25
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

Хуркач 24 раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Штруффа 17 эйсов, две двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести.

Следующим соперником Хуркача в Дубае станет победитель противостояния Максимильян Мартерер (Германия, Q) — Кристофер О’Коннелл (Австралия).

Соревнования в Дубае продлятся до 2 марта. Посев турнира возглавил чемпион US Open — 2021 россиянин Даниил Медведев.

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