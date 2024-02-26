Хуберт Хуркач одолел Штруффа и вышел в 1/8 финала турнира в Дубае

Восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
В матче 1/16 финала Хуркач со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 7:6 (8:6) обыграл 25-ю ракетку мира немца Ян-Леннарда Штруффа. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 39 минут.
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Хуркач 24 раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Штруффа 17 эйсов, две двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести.
Следующим соперником Хуркача в Дубае станет победитель противостояния Максимильян Мартерер (Германия, Q) — Кристофер О’Коннелл (Австралия).
Соревнования в Дубае продлятся до 2 марта. Посев турнира возглавил чемпион US Open — 2021 россиянин Даниил Медведев.
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