Андрей Рублёв: украшения не мешают мне играть, я привык к своим браслетам

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил, не мешают ли его игре браслеты, которые он носит на руках.

«Я привык к своим браслетам, и эти украшения не мешают играть. Такое количество на мне появилось не сразу. Сперва был один, потом, через год, ещё один. Потом третий через полгода. И так постепенно у меня их стало 12-13. Но больше я не собираюсь надевать. Если бы вы надели на меня сразу 10 — да, было бы некомфортно, но так — я постепенно привык», — сказал Рублёв на пресс-конференции после выхода во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Во втором круге Дубая Рублёв сразится либо с итальянцем Лоренцо Музетти, либо с французом Артуром Казо (Q).