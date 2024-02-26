Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв: украшения не мешают мне играть, я привык к своим браслетам

Андрей Рублёв: украшения не мешают мне играть, я привык к своим браслетам
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил, не мешают ли его игре браслеты, которые он носит на руках.

«Я привык к своим браслетам, и эти украшения не мешают играть. Такое количество на мне появилось не сразу. Сперва был один, потом, через год, ещё один. Потом третий через полгода. И так постепенно у меня их стало 12-13. Но больше я не собираюсь надевать. Если бы вы надели на меня сразу 10 — да, было бы некомфортно, но так — я постепенно привык», — сказал Рублёв на пресс-конференции после выхода во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Во втором круге Дубая Рублёв сразится либо с итальянцем Лоренцо Музетти, либо с французом Артуром Казо (Q).

Материалы по теме
18 эйсов помогли Рублёву одержать волевую победу. Андрей — во втором круге Дубая
18 эйсов помогли Рублёву одержать волевую победу. Андрей — во втором круге Дубая
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android