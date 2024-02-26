«Куда они собрались так рано?» Медведев забавно отреагировал на фото Джоковича с Надалем

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев забавно отреагировал на то, что Новак Джокович и Рафаэль Надаль сделали совместное фото из самолёта по пути в США.

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«Да, я мельком видел. И прежде всего был удивлён. Куда они собрались так рано? Индиан-Уэллс? Да, это был мой первый вопрос – почему так рано? Но это забавно. Думаю, они точно не договаривались друг с другом, прежде чем выбрать один и тот же рейс. Это хороший сюрприз, особенно для них – соперников на протяжении 20 лет.

Это показывает, каков теннисный тур: ты видишь другого теннисиста на своём рейсе и спокойно к этому относишься – просто улыбаешься этому и делаешь фото. Вот что такое ATP-тур – дружелюбный и непринуждённый», — приводит слова Медведева журналистка Рим Абуллейл в своих социальных сетях.