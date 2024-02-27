Украинка Марта Костюк вышла во второй круг турнира в Сан-Диего

Украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 34-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), с победы начала выступление в одиночном разряде турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США).

Соперницей украинки в первом круге соревнований была американка Энн Ли (167-я ракетка мира). Встреча, продолжавшаяся 2 часа 13 минут, завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:2 в пользу Костюк. За время поединка украинская теннисистка оформила два эйса и допустила девять двойных ошибок. Её соперница ни разу не подала навылет и совершила четыре двойные ошибки.

Во втором круге турнира с призовым фондом $ 922 573 Марта Костюк сыграет с победителем матча между австралийкой Тайлой Престон и польской теннисисткой Магдаленой Френх.