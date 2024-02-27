Украинка Марта Костюк вышла во второй круг турнира в Сан-Диего
Поделиться
Украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 34-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), с победы начала выступление в одиночном разряде турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США).
Соперницей украинки в первом круге соревнований была американка Энн Ли (167-я ракетка мира). Встреча, продолжавшаяся 2 часа 13 минут, завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:2 в пользу Костюк. За время поединка украинская теннисистка оформила два эйса и допустила девять двойных ошибок. Её соперница ни разу не подала навылет и совершила четыре двойные ошибки.
Сан-Диего (ж). 1-й круг
27 февраля 2024, вторник. 07:15 МСК
167
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|4
|6
34
Марта Костюк
М. Костюк
Во втором круге турнира с призовым фондом $ 922 573 Марта Костюк сыграет с победителем матча между австралийкой Тайлой Престон и польской теннисисткой Магдаленой Френх.
Комментарии
- 27 февраля 2024
-
10:44
-
10:43
-
10:29
-
10:02
-
09:46
-
07:42
-
04:48
-
00:41
-
00:38
-
00:08
- 26 февраля 2024
-
23:56
-
23:38
-
23:19
-
23:19
-
23:16
-
22:56
-
22:37
-
22:22
-
22:14
-
21:51
-
21:37
-
21:29
-
21:04
-
20:54
-
20:25
-
20:13
-
19:35
-
19:32
-
19:21
-
19:08
-
18:46
-
18:34
-
18:11
-
18:09
-
17:57
Партнерский контент