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Украинка Марта Костюк вышла во второй круг турнира в Сан-Диего

Украинка Марта Костюк вышла во второй круг турнира в Сан-Диего
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Украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 34-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), с победы начала выступление в одиночном разряде турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США).

Соперницей украинки в первом круге соревнований была американка Энн Ли (167-я ракетка мира). Встреча, продолжавшаяся 2 часа 13 минут, завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:2 в пользу Костюк. За время поединка украинская теннисистка оформила два эйса и допустила девять двойных ошибок. Её соперница ни разу не подала навылет и совершила четыре двойные ошибки.

Сан-Диего (ж). 1-й круг
27 февраля 2024, вторник. 07:15 МСК
Энн Ли
167
США
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		4 6
         
Марта Костюк
34
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Во втором круге турнира с призовым фондом $ 922 573 Марта Костюк сыграет с победителем матча между австралийкой Тайлой Престон и польской теннисисткой Магдаленой Френх.

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