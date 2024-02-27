Фритц не смог пробиться во второй круг турнира в Акапулько, проиграв Арнальди

В матче первого круга турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика) 10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц потерпел поражение от представителя Италии Маттео Арнальди (42-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу итальянского спортсмена.

Продолжительность матча составила 2 часа 37 минут. Арнальди в этой встрече восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету Фритца девять эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде соревнований в Акапулько Арнальди встретится с 17-й ракеткой мира американским теннисистом Беном Шелтоном. Турнир завершится 2 марта.