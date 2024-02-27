Рублёв: когда болельщики кричат под руку, это может выбесить

Пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв высказался о поддержке болельщиков на трибунах и её своевременности.

«Когда болельщики кричат моё имя, поддерживают в правильный момент — это, конечно, помогает. Когда это происходит в начале розыгрыша или под руку — конечно, в моменте это может выбесить. В целом очень приятно, как здесь (в Дубае — Прим. „Чемпионата“) меня поддерживают, атмосфера классная и приятная», — цитирует Рублёва ТАСС.

Напомним, 26 февраля 2024 года в первом круге турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) россиянин обыграл китайского теннисиста Чжана Чжичжэня со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:4. Соревнования с призовым фондом $ 2 941 785 начались 26 февраля и продлятся до 2 марта.