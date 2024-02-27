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Маррей: мне не так долго осталось, поэтому в последние месяцы сделаю всё, что смогу

Маррей: мне не так долго осталось, поэтому в последние месяцы сделаю всё, что смогу
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей после победы над канадцем Денисом Шаповаловым в матче первого круга турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) высказался о сроке завершения карьеры.

«Вероятно, мне не так долго осталось, поэтому в последние месяцы я сделаю всё, что смогу. Я всё ещё люблю соревноваться и люблю эту игру, но с возрастом делать это становится всё труднее. Сложно поддерживать тело в форме, добиваться лёгкости», — приводит слова Маррея Eurosport.

Напомним, обыграв Дениса Шаповалова, Энди Маррей одержал лишь вторую победу в 2024 году. Следующим соперником британского теннисиста в Дубае станет победитель французского противостояния Гаэль Монфис (WC) — Уго Умбер (5).

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