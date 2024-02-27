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Паолини: Синнер принёс теннис в главные новости Италии и осветил путь нам, девушкам

Паолини: Синнер принёс теннис в главные новости Италии и осветил путь нам, девушкам
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14-я ракетка мира, итальянская теннисистка Ясмине Паолини высказалась о вкладе соотечественника, третьей ракетки мира Янника Синнера в развитие тенниса в Италии.

«Янник принёс теннис в главные итальянские новости, а также осветил путь нам, девушкам. Раньше у нашего спорта не было должной узнаваемости, даже во времена Пеннетты, Скьявоне, Винчи и Эррани, которые побеждали на «Шлемах». Это вопрос культуры: не только итальянской, но и мировой. Но сейчас атмосфера, в которой мы живём, изменилась», — приводит слова Паолини Corriere della Sera.

Напомним, Янник Синнер стал победителем Открытого чемпионата Австралии — 2024. В финале соревнований 22-летний итальянский теннисист обыграл российского спортсмена Даниила Медведева со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

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