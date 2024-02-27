Джессика Пегула объяснила изменения в своём тренерском штабе

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о переменах в тренерском штабе. В начале месяца теннисистка прекратила сотрудничество с тренером Дэвидом Уиттом.

«Я просто почувствовала, что мне нужно что-то другое. Мне только что исполнилось 30 лет, поэтому я приближаюсь к тому моменту, когда, возможно, начинаю задумываться о заключительной фазе карьеры. Мне просто нужно было принять несколько трудных решений, чтобы попробовать что-то другое. Я не хотела жалеть, что не сделала этого. Это произошло само собой.

Сейчас я работаю с Марком Меркляйном и Марком Ноулзом. Они оба не могут постоянно путешествовать со мной, так что пока я пытаюсь решить этот вопрос. Но мне нравится совместная работа, когда я чувствую, что могу общаться с разными людьми и получать разную информацию", — сказала Пегула на пресс-конференции.