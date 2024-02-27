Патрик Муратоглу выделил пять теннисистов по форхенду

Французский тренер по теннису Патрик Муратоглу в своих социальных сетях назвал пять теннисистов, у которых выделил передний удар (форхенд). Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

"Рафаэль Надаль: форхенд Рафаэля Надаля, несомненно, один из самых запоминающихся и легендарных в истории тенниса. Сочетанием точности и грозной силы умение находить баланс делают его форхендом всех времён.

Фернандо Гонсалес: вас удивляет это? А не должно. Его форхенд разрушителен, будто высвобождает какую-то необычайную силу и демонстрирует точность на корте.

Роджер Федерер: в форхенде Роджера больше всего выделялось его умение лишать соперников времени, забивать невероятное количество виннерсов – многие из которых были вторым ударом после подачи. Он по-моему не может войти даже в двойку лучших.

Пит Сампрас: техника его подачи вдохновила многих игроков. Форхенд был постоянной угрозой из любого угла корта. Конечно же его место в пятёрке лучших форхендов.

Хуан-Мартин дель Потро: у него невероятно быстрый форхенд, который позволяет ему быть очень точным и мощным. Его нельзя не указать в этом топ-5», — написал Муратоглу под своим постом.

Отметим, Муратоглу активно ведёт свои социальные сети, постоянно публикую туда собственный подборки лучших теннисистов.