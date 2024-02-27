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Хачанов — Ван Аш: россиянин ведёт по итогу первого сета турнира в Дубае

Хачанов — Ван Аш: россиянин ведёт по итогу первого сета турнира в Дубае
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Сегодня, 27 февраля, проходит матч первого круга турнира в Дубае (ОАЭ). На корте встретились французский теннисист Люка Ван Аш и Карен Хачанов из России.

По итогу первого сета, который продолжался 39 минут, Хачанов обыгрывает соперника 6:2

Дубай (м). 1-й круг
27 февраля 2024, вторник. 15:50 МСК
Люка Ван Аш
72
Франция
Люка Ван Аш
Л. Ван Аш
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
2 		1
6 		0
         
Карен Хачанов
15
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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