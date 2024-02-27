Хачанов — Ван Аш: россиянин ведёт по итогу первого сета турнира в Дубае

Сегодня, 27 февраля, проходит матч первого круга турнира в Дубае (ОАЭ). На корте встретились французский теннисист Люка Ван Аш и Карен Хачанов из России.

По итогу первого сета, который продолжался 39 минут, Хачанов обыгрывает соперника 6:2