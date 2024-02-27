«Давайте назовём это «эффектом Синнера». Бертолуччи — о победе Паолини на турнире WTA-1000

Бывший итальянский теннисист Паоло Бертолуччи прокомментировал победу итальянской теннисистки Ясмине Паолини над россиянкой Анной Калинской в финале турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

«Давайте назовём это «эффектом Янника Синнера». Когда у вас есть прекрасный пример перед глазами, дух соперничества даёт стимул для всех. Все итальянские теннисисты хотят достичь подобных результатов. Это служит трамплином для других игроков. Золотой момент итальянского тенниса, кажется, никогда не закончится. Это продолжительное возрождение.

Ясмине следовала по своему пути под руководством превосходного тренера и теперь может пожинать плоды. Не имеет значения, в каком возрасте к ней пришла форма. Каждый взрослеет в своё время», — приводит слова Бертолуччи Tennis World USA.