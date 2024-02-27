Хачанов уверенно обыграл Ван Аша и вышел в 1/8 финала турнира в Дубае

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

В матче 1/16 финала Хачанов со счётом 6:2, 6:3 обыграл 72-ю ракетку мира француза Люку Ван Аша. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 20 минут.

По ходу встречи Хачанов девять раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Ван Аша четыре эйса, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Следующим соперником Хачанова в Дубае станет чех Иржи Легечка, который в своём матче переиграл венгра Мартона Фучовича.

Соревнования в Дубае продлятся до 2 марта. Посев турнира возглавил чемпион US Open — 2021 россиянин Даниил Медведев.