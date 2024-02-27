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Хачанов уверенно обыграл Ван Аша и вышел в 1/8 финала турнира в Дубае

Хачанов уверенно обыграл Ван Аша и вышел в 1/8 финала турнира в Дубае
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15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

В матче 1/16 финала Хачанов со счётом 6:2, 6:3 обыграл 72-ю ракетку мира француза Люку Ван Аша. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 20 минут.

Дубай (м). 1-й круг
27 февраля 2024, вторник. 15:50 МСК
Люка Ван Аш
72
Франция
Люка Ван Аш
Л. Ван Аш
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Карен Хачанов
15
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

По ходу встречи Хачанов девять раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Ван Аша четыре эйса, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Следующим соперником Хачанова в Дубае станет чех Иржи Легечка, который в своём матче переиграл венгра Мартона Фучовича.

Соревнования в Дубае продлятся до 2 марта. Посев турнира возглавил чемпион US Open — 2021 россиянин Даниил Медведев.

Сетка турнира АТР-500 в Дубае
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