«Защитить титул будет нелегко». Медведев обратился к болельщикам перед матчем с Шевченко

Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев обратился к болельщикам перед матчем первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) против представителя Казахстана Александра Шевченко (47-й в рейтинге ATP).

«Привет, ребята. Не могу дождаться своего матча на турнире, на котором я защищаю титул. Это будет нелегко. И я надеюсь, что вы придёте посмотреть матч, если вы в Дубае. Если у вас нет возможности прийти, то смотрите мою игру по телевизору», — сказал Медведев перед матчем.

Поединок начнётся не раньше 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В следующем раунде соревнований победитель этой встречи сыграет с лучшим в паре Сумит Нагал (Индия) — Лоренцо Сонего (Италия).