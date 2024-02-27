Ярослав Дёмин уступил в первом раунде турнира серии «челленджер» в Испании

820-я ракетка мира, 18-летний российский теннисист Ярослав Дёмин уступил испанцу Даниэлю Мерида-Агилару, занимающему 401-ю строчку рейтинга ATP, в первом круге грунтового турнира серии «челленджер», который проходит на острове Тенерифе (Испания).

Матч продлился 1 час 1 минуту и завершился с разгромным счётом 6:1, 6:0 в пользу испанца. По ходу встречи Дёмин выполнил одну подачу навылет, допустил две двойных ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Мерида-Агилара также один эйс, три двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных.

Во втором раунде грунтового турнира в Тенерифе испанец встретится с победителем противостояния Жомбор Пирош (Венгрия, 107) — Рауль Бранкаччо (Италия, 325).