«Для меня это особенный турнир». Хачанов — о победе в первом круге на турнире в Дубае

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов подвёл итоги матча 1/16 финала турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором он обыграл 72-ю ракетку мира француза Люку Ван Аша. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:3.

«Очень доволен, что удалось отыграться во втором сете. После Дохи у меня было всего два дня перерыва между турнирами. Здорово провести такой матч, чтобы адаптироваться к условиям. Я тренируюсь и живу в Дубае, поэтому для меня это особенный турнир. Мне тут очень комфортно. Вижу много болельщиков. Спасибо всем. Спасибо всем, кто понимает меня», – сказал Хачанов в послематчевом интервью.

Следующим соперником Хачанова в Дубае станет чех Иржи Легечка, который в своём матче переиграл венгра Мартона Фучовича. Соревнования в Дубае продлятся до 2 марта. Посев турнира возглавил чемпион US Open — 2021 россиянин Даниил Медведев.