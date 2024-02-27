Андрей Рублёв совершил полёт на симуляторе самолёта

Пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв выполнил полёт на симуляторе гражданского самолёта во время турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Теннисист поделился своими впечатлениями и заявил, что ему понравился полученный опыт.

«Я всегда очень боялся летать, но этот опыт мне понравился. И было не особо сложно», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

Напомним, 26 февраля в первом круге турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) россиянин обыграл китайского теннисиста Чжан Чжичжэня со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:4. Во втором круге Дубая Рублёв сразится либо с итальянцем Лоренцо Музетти, либо с французом Артуром Казо (Q). Соревнования с призовым фондом $ 2 941 785 начались 26 февраля и продлятся до 2 марта.