Медведев — Шевченко: россиянин одержал победу в первом сете

В эти минуты проходит матч первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев встречается с представителем Казахстана Александром Шевченко (47-й в рейтинге ATP).

По итогу первого сета Медведев обыграл соперника из Казахстана со счётом 6:3. Сет продолжался 43 минуты. Медведев не выполнил ни одного эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. Шевченко два раза подал навылет и сделал три двойные ошибки.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. В следующем раунде соревнований победитель этой встречи сыграет с лучшим в паре Сумит Нагал (Индия) — Лоренцо Сонего (Италия).