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Медведев — Шевченко: россиянин одержал победу в первом сете

Медведев — Шевченко: россиянин одержал победу в первом сете
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В эти минуты проходит матч первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев встречается с представителем Казахстана Александром Шевченко (47-й в рейтинге ATP).

По итогу первого сета Медведев обыграл соперника из Казахстана со счётом 6:3. Сет продолжался 43 минуты. Медведев не выполнил ни одного эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. Шевченко два раза подал навылет и сделал три двойные ошибки.

Дубай (м). 1-й круг
27 февраля 2024, вторник. 18:15 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Александр Шевченко
47
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. В следующем раунде соревнований победитель этой встречи сыграет с лучшим в паре Сумит Нагал (Индия) — Лоренцо Сонего (Италия).

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