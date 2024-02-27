Циципас — об отсутствии игроков с одноручным бэкхендом в топ-10: думаю, это временно

12-я ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мнением о будущем одноручного бэкхенда на фоне того, что в топ-10 рейтинга АТР не осталось ни одного игрока с одноручным ударом слева.

«Думаю, что это временно. Я по-прежнему оптимистично смотрю на будущее одноручного бэкхенда и уверен, что в будущем будет ещё много чемпионов с таким бэкхендом.

Я абсолютно уверен, что он не исчез», — приводит слова Циципаса The Tennis Letter со ссылкой на Tennis TV.

Напомним, с момента начала составления рейтинга ATP в 1973 году в топ-10 постоянно был как минимум один теннисист с одноручным бэкхендом, однако после обновления рейтинга 19 февраля таких игроков не осталось.

Ранее грек рассказал, почему он использует в игре одноручный бэкхенд.